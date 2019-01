Salsa michichiltextli Tiempo Total 47 Min Tiempo Activo 12 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Salsa de camarón en polvo con cebolla, ajonjolí tostado y chiles ancho, mulato y chipotle. Sírvela sobre carnes. Ingredientes 2 chiles anchos, sin semillas

2 chiles mulatos, sin semillas

2 cucharadas de aceite

100 gramos de camarón seco molido

2 chipotles adobados, finamente picados 1/2 cebolla chica, finamente picada

50 gramos de ajonjolí tostado

3 ramitas de epazote

Sal, al gusto Cómo hacerlo 1. Tuesta todos los chiles en un sartén pequeño a fuego moderado, hasta que se hayan dorado ligeramente. Remójalos en agua caliente durante 25 minutos. 2. Mientras, calienta el aceite en una cacerola a fuego medio. Agrega la cebolla y el chile chipotle, y sofríe durante 3 minutos. Incorpora el polvo de camarón y cocina, moviendo constantemente, hasta tener una pasta uniforme. 3. Licua los chiles remojados junto con el ajonjolí y un poco de agua. Vierte sobre la pasta de camarón, agrega el epazote y deja que hierva a fuego medio durante 3 o 4 minutos. Sazona con sal. Si se espesa demasiado, agrega más agua.

