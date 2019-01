Salsa botanera Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Salsa picada de jitomate con cebolla, morrón y chile serrano, sazonada con una vinagreta de salsa picante de botella. Acompaña con tostadas o totopos de maíz. Ingredientes 4 jitomates, picados

1/2 cebolla blanca, finamente picada

1 vara de apio, finamente picado

1/2 pimiento morrón verde, finamente picado

10 chiles serranos, finamente picados 3 ramitas de cilantro, finamente picado

1/4 taza de aceite de oliva

2 cucharadas de vinagre de vino tinto

1 cucharada de salsa picante de botella

1. Mezcla jitomates, cebolla, apio, pimiento morrón, chiles serranos y cilantro en un recipiente. 2. Aparte, mezcla el aceite de oliva con el vinagre de vino tinto y la salsa picante, hasta emulsionar. Vierte sobre las verduras, revuelve con cuidado y sazona con sal y pimienta al gusto.

