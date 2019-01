Guacamole con nopales Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Un guacamole más delicioso y más nutritivo con cuadritos de nopales asados y un toque de aceite de oliva. Ingredientes 1/2 taza de nopales en cuadritos

1 aguacate grande, maduro

1 limón grande, su jugo

1 jitomate, picado

1 chile jalapeño fresco, picado

4 ramitas de cilantro fresco, picado

1 cucharada de aceite de oliva

Sal, al gusto Cómo hacerlo 1. Calienta un sartén pequeño antiadherente a fuego medio. Agrega los nopales y cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que estén suaves, aproximadamente 10 minutos. Deja enfriar. 2. Mientras, corta el aguacate a la mitad, retira la pulpa y machácala dentro de un tazón con ayuda de un tenedor. Agrega el jugo de limón y mezcla muy bien. Incorpora el jitomate, chile, cilantro, aceite de oliva y nopales asados; revuelve con cuidado y sazona con sal. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.