Salsa brava Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 20 Salsa picante de chiles secos: cascabel, guajillo y de árbol, con diferentes especias y un toque de ajo. Ingredientes 20 chiles cascabel, sin semillas

10 chiles guajillo, sin semillas

5 chiles de árbol, sin semillas

1 cebolla chica

4 dientes de ajo

1 rajita de canela 10 pimientas gordas

3 clavos de olor

1 pizca de comino

1 cucharada de orégano seco molido

3 cucharadas de vinagre

Sal, al gusto Cómo hacerlo 1. Hierve los chiles durante 5 minutos y licúalos junto con la cebolla, ajo, canela, pimientas, clavos, comino, orégano, vinagre y muy poca agua. Sazona con sal. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.