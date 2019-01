Nopales navegantes Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Nopales picados y rebanadas de huevos duros, en caldo de res sazonado con jitomate, chile de árbol y epazote. Ingredientes Sal, al gusto

2 dientes de ajo

1 cebolla, cortada a la mitad

2 chiles de árbol, o al gusto

8 nopale tiernos, picados 2 jitomates

2 cucharadas de aceite

2 tazas de caldo de res

1 rama de epazote

1. Hierve 3 litros de agua con 1 cucharadita de sal, 1 diente de ajo y chiles secos. Agrega los nopales al agua hirviendo, y cocina hasta que estén cocidos pero firmes, aproximadamente 15 minutos. Escurre bien y enjuaga. Desecha el ajo y la cebolla. Reserva los chiles. 2. Licua el jitomate con el ajo y cebolla frescos. Cuela. Calienta el aceite en una olla a fuego medio. Agrega el licuado de jitomate y fríe durante 3 minutos. 3. Añade los nopales, caldo de res y epazote; sazona con sal. Permite que suelte el hervor, reduce el fuego a bajo y cocina durante 10 minutos. Incorpora los huevos, mezcla con cuidado y retira del fuego.

