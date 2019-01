Sopa de pollo con chile y queso crema Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Pechuga de pollo deshebrada y rajas de chile poblano en una base de caldo de pollo con queso crema, leche evaporada y jitomate. Ingredientes 2 jitomates

1/2 cebolla

1 diente de ajo

2 cucharadas de mantequilla

1 pechuga de pollo, cocida y deshebrada

3 chiles poblanos, asados, desvenados y en rajas pequeñas 1 litro de caldo de pollo caliente

1 lata (378 gramos) lata de leche evaporada

227 gramos de queso crema, rebanado

Sal y pimienta, al gusto

1. Asa los jitomates en un comal a fuego medio-alto, volteando frecuentemente, hasta que su piel se haya quemado y empiece a desprenderse. Pela y licua junto con la cebolla y el ajo. Reserva. 2. Calienta la mantequilla en una cacerola honda a fuego medio. Agrega el pollo deshebrado, y sofríe hasta que se haya dorado ligeramente. Retira de la cacerola y reserva. 3. Agrega las rajas de chile a la misma cacerola, y sofríe durante unos minutos. Vierte la salsa de jitomate y el caldo caliente. Cocina durante 5 minutos, regresa el pollo a la cacerola, y agrega la leche y el queso crema. Mezcla bien, sazona con sal y pimienta, y cocina durante unos minutos más hasta que todo se haya calentado bien. 4. Sirve inmediatamente con aguacate picado en cada porción.

