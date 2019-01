Caldo de Indianilla con carne Tiempo Total 2 H 15 Min Tiempo Activo 2 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 El tradicional caldo de Indianilla de pollo y garbanzo se enriquece con carne de res y costillas de cerdo. Ingredientes 4 piezas de pollo

10 patas de pollo

250 gramos de maciza de res, en trozos

250 gramos de costilla de cerdo

2 tazas de garbanzos, remojados

1 cebolla partida, troceada

1 cabeza de ajo 1 rama de hierbabuena

Sal, al gusto

1 cebolla, picada

1/2 manojo de cilantro, picado

3 chiles serranos, picados

4 limones, cortados en mitades Cómo hacerlo 1. Coloca las piezas y patas de pollo en una olla junto con la carne de res, costillas de cerdo, garbanzos, 1 cebolla troceada, ajo y hierbabuena. Cubre con agua, agrega sal y calienta a fuego alto hasta que hierva, reduce el fuego a medio-bajo, tapa y cocina hasta que la carne y los garbanzos estén suaves, aproximadamente 2 horas. 2. Sirve el caldo caliente y agrega cebolla picada, cilantro, chiles serranos y jugo de limón. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.