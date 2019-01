Potaje de res con nopales Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Trozos de chambrete de res, nopales, garbanzo y elote, en un caldo sazonado con jitomate y chiles secos. Ingredientes 2 jitomates medianos

1 chile nopalero, sin semillas

2 chiles chipotles secos, sin semillas

1 cebolla chica, troceada

1 diente de ajo grande

1 clavo de olor

Pimienta, al gusto

1 cucharada de aceite 750 gramos de chambrete de res, en trozos

250 gramos de garbanzos, hidratados

500 gramos de nopales, picados

1 taza de granos de elote

1 litro de agua caliente

10 ramitas de cilantro

Sal, al gusto Cómo hacerlo 1. Asa los jitomates en un comal, volteando de vez en cuando, hasta que su piel se haya quemado y empiece a desprenderse, aproximadamente 10 minutos. Mientras, hierve los chiles nopaleros y chipotles hasta que estén suaves. 2. Pela los jitomates y licúalos junto con los chiles, cebolla, ajo, clavo y pimienta. 3. Calienta el aceite en la olla de presión a fuego medio. Vierte la salsa anterior y sofríe durante unos minutos. Agrega la carne, garbanzos, nopales, elote, cilantro y agua caliente. Sazona con sal, tapa la olla y cocina a presión durante 40 minutos, desde el momento en que empiece a sonar la válvula. 4. Puedes servir con cebolla picada y jugo de limón. Acompaña con tortillas de maíz. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.