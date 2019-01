Caldo arriero de res Tiempo Total 2 H 15 Min Tiempo Activo 2 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Retazo de res con chayote, zanahoria y ejotes, en un caldillo de cuatro chiles secos: ancho, morita, cascabel y guajillo. Ingredientes 750 gramos de retazo de res

2 dientes de ajo

½ cebolla

1 hoja de laurel

2 chiles anchos, desvenados

2 chiles morita, desvenados 2 chiles cascabel, desvenados

2 chiles guajillo, desvenados

2 zanahorias medianas

2 chayotes, pelados y en cubos

100 gramos de ejotes, en trozos de 1 centímetros

Sal, al gusto Cómo hacerlo 1. Coloca la carne, cebolla, ajo y laurel en una olla. Cubre con agua y calienta a fuego alto hasta que empiece a hervir, luego reduce el fuego a bajo, tapa y cocina durante 1 1/2 horas. 2. Mientras Remoja los chiles en agua caliente hasta que se suavicen, aproximadamente 25 minutos. Licúalos con un poco de agua, cuélalos y viértelos dentro de la olla con la carne. 3. Agrega al caldo las zanahorias, chayotes y ejotes, y sazona con sal. Sigue cocinando hasta que la carne y las verduras se hayan cocido completamente, entre 30 y 45 minutos. 4. Sirve bien caliente y acompaña con tortillas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.