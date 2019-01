Caldillo de cerdo Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Trozos de lomo de cerdo con calabacitas, elote y rajas de chile poblano, en un caldillo de jitomate. Ingredientes 6 jitomates saladet

½ cebolla

1 diente de ajo

2 cucharadas de aceite

300 gramos de lomo de cerdo, en trozos

3 chiles poblanos, asados, desvenados y cortados en rajas

1 litro de agua 1 ½ cucharada de consomé de pollo en polvo

2 tazas de calabacitas picadas

1 taza de granos de elote frescos

1 lata (225 gramos) de media crema

1 aguacate, pelado y picado

150 gramos de queso fresco, desmoronado

1. Asa los jitomates, cebolla y ajo. Pela los jitomates y licúalos junto con la cebolla y el ajo. Reserva. 2. Calienta el aceite en un sartén hondo a fuego medio. Agrega la carne y fríe hasta que se haya dorado uniformemente. Vierte la salsa de jitomate y las rajas, y deja sazonar durante unos minutos. 3. Incorpora el agua, consomé en polvo, calabacitas y granos de elote, y deja que suelte el hervor. Reduce el fuego a bajo y cocina hasta que la carne se haya cocido completamente y las verduras estén suaves. Prueba y, si es necesario, agrega sal. Retira del fuego y añade la crema. 4. Sirve y adorna con aguacate y queso.

