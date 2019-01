Sopa de lenteja con fruta Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Las lentejas se cuecen en agua con jugo de naranja, y se sirven con trocitos de manzana y plátano sofritos en mantequilla. Ingredientes 3/4 taza de lentejas, enjuagadas

1 trozo de cebolla, picada

1/2 taza de jugo de naranja

1 taza de agua

1 cucharadita de consomé de pollo granulado

3 cucharadas de mantequilla

1 manzana, pelada y picada grueso

1 plátano, pelado y picado grueso Cómo hacerlo 1. Coloca las lentejas en una olla mediana junto con la cebolla, jugo de naranja y 1 taza de agua. Calienta a fuego alto hasta que empiecen a hervir, agrega el consomé de pollo granulado, reduce el fuego a medio-bajo y cocina, sin tapar, durante 25 minutos o hasta que estén suaves. 2. Derrite la mantequilla en un sartén a fuego medio. Agrega la manzana y el plátano, y sofríe hasta que se hayan suavizado y caramelizado. 3. Sirve las lentejas con la fruta caramelizada encima.

