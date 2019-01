Arroz moreno Tiempo Total 1 H 25 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Arroz con leche condensada, endulzado con piloncillo, y con el sabor y aroma indispensables de la canela. Ingredientes 2 tazas de arroz

150 gramos de piloncillo

1 lata (397 gramos) de leche condensada

1/4 taza de uvas pasa

1 litro de agua

1 raja de canela Cómo hacerlo 1. Calienta el agua con la canela y el piloncillo en una olla mediana a fuego alto, hasta que el piloncillo se haya disuelto y el agua esté hirviendo. Agrega el arroz, reduce el fuego a bajo, tapa y cocina hasta que el arroz esté suave y todo el líquido se haya consumido, entre 20 y 25 minutos. 2. Cuando el arroz esté cocido, retira del fuego y agrega la leche condensada; mezcla bien con un tenedor. Coloca el arroz en un refractario de vidrio y agrega las pasas encima. Refrigera hasta que esté frío y sirve.

