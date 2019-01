Sopa de huevo con pan Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 14 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Trocitos de claras de huevo duro, en un caldillo de yemas de huevo con jitomate y cebolla. Esta sopa se sirve con cubos de pan tostado. Ingredientes 2 bolillos, cortados en cubos

3 huevos

4 jitomates

1 trozo de cebolla

1 cucharada de aceite

1 diente de ajo, finamente picado

1 cubito de caldo de pollo

1 rama de perejil, picado Cómo hacerlo 1. Coloca los cubos de pan en una charola, sin encimar, y hornéalos a fuego alto hasta que se hayan tostado perfectamente. 2. Coloca los huevos y jitomates en una olla con agua fría. Hierve a fuego medio-alto y sin tapar. Retira los jitomates cuando su piel empiece a desprenderse. Deja los huevos en la olla de forma que hayan hervido un total de 9 minutos; enjuágalos con agua fría. 3. Pela los jitomates y los huevos. Separa las yemas de las claras. Pica las claras y licua las yemas junto con el jitomate y la cebolla. Cuela. 4. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio, y sofríe el ajo durante unos segundos, hasta que se vea transparente. Vierte el licuado de jitomate con yemas, y deja que suelte el hervor. Añade 3 tazas de agua, cubo de caldo de pollo, perejil y claras picadas. Deja que la sopa hierva durante 5 minutos. 5. Sirve la sopa con cubitos de pan tostado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.