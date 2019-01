Sopa de frijol y chile Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 2 Una sopa aguada de frijoles con tocino, chile ancho y pimiento morrón. Sírvela con queso cotija y cilantro fresco. Ingredientes 2 chiles anchos, sin semillas

125 gramos de tocino, picado

1 trozo de cebolla, picada

1 diente de ajo, picado

1 pimiento morrón, sin semillas y picado 1 taza de frijoles cocidos

1 taza de caldo de frijoles

2 cucharadas de queso cotija desmoronado

Hierve los chiles anchos entre 5 y 10 minutos, hasta que estén suaves. 2. Fríe el tocino en su propia grasa, dentro de una cacerola mediana, hasta que se haya dorado. Añade la cebolla, ajo y pimiento , y cocina hasta que se vean transparentes. 3. Licua los chiles anchos con los frijoles y el caldo; vierte dentro de la olla con el tocino, cebolla y pimiento. Deja que hiervan durante unos segundos y apaga. 4. Sirve caliente y espolvorea con queso cotija y cilantro picado.

