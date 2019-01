Sopa de frijol a los tres chiles Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Frijoles licuados con chile guajillo y jitomates, sazonados con trozos de chile ancho y servidos con una guarnición de chile pasilla. Ingredientes 3 jitomates

1 chile guajillo, sin semillas

1 diente de ajo

3 tazas de frijoles cocidos

2 tazas de caldo de frijoles 1 cucharada de aceite

2 chiles anchos, sin semillas

2 chiles pasilla, sin semillas y cortados en aros

1 queso panela pequeño, cortado en cubitos

Tiras de tortilla fritas Cómo hacerlo 1. Asa los jitomates en un comal a fuego medio-alto, hasta que su piel se haya quemado uniformemente, aproximadamente 10 minutos. Pela. 2. Hierve el chile guajillo durante 10 minutos o hasta que esté suave. Desvena y licua junto con los jitomates, ajo, frijoles y su caldo. Vierte dentro de una cacerola a fuego moderado. 3. Calienta el aceite en un sartén pequeño a fuego medio. Fríe los chiles anchos muy rápidamente, dorándolos ligeramente. Desbarátalos con tus manos e incorpóralos a los frijoles. Deja que la sopa hierva suavemente durante unos minutos. Si es necesario, agrega más caldo de frijoles para tener una sopa de consistencia ligera. 4. Fríe los aros de chile pasilla en el mismo sartén en que doraste los chiles anchos. 5. Sirve la sopa y adorna con aros de chile pasilla, cubitos de queso panela y tiras de tortilla fritas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.