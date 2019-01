Sopa de nopales en caldo de res Tiempo Total 28 Min Tiempo Activo 18 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Simplemente nopales en un caldo de res sazonado con un recaudo de jitomate y cilantro. Una sopa sencilla y nutritiva. Ingredientes 2 2 jitomates

1 trozo de cebolla

2 1 diente de ajo

4 cucharadas de hojas de cilantro

2 tazas de caldo de res

1 cucharada de consomé de pollo en polvo

6 nopales, picados cocidos y escurridos

Calienta el aceite en una cacerola a fuego moderado. Licua los jitomates con la cebolla, ajo y cilantro; cuela y sofríe en el aceite caliente durante unos minutos, hasta que el jitomate cambie de color. 2. Agrega el caldo, consomé de pollo y, cuando empiece a hervir, incorpora los nopales. Rectifica la sazón y, si es necesario, agrega sal. Cocina durante 10 minutos, hasta que los sabores se hayan integrado.

