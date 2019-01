Sopa de nopales con papas Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Tiras de nopal y papas cortadas a la francesa, en un caldo de chiles ancho y mirasol con un toque de ajo. Ingredientes 1 chile ancho, desvenado

1 chile mirasol, desvenado

1 diente de ajo

6 nopalitos tiernos, cortados en tiras

1/2 cebolla 3 ramas de cilantro

Sal, al gusto

1/4 taza de aceite

1. Remoja los chiles en agua caliente hasta que se hayan suavizado, aproximadamente 25 minutos. 2. Mientras, hierve los nopales en suficiente agua, junto con la cebolla, cilantro y sal, hasta que estén bien cocidos, aproximadamente 20 minutos. Escurre bien y desecha la cebolla y el cilantro. 3. Calienta el aceite en una olla a fuego medio-alto, y fríe las papas hasta que se hayan dorado ligeramente. Escurre el exceso de grasa. 4. Muele los chiles con el ajo y un poco del agua en que se remojaron, y vierte sobre las papas fritas. Añade los nopales cocidos, 1 litro de agua y sal al gusto. Hierve durante 5 minutos.

