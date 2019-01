Frijoles charros con chorizo Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 8 Estos frijoles charros son un deleite para el paladar. Como llevan chorizo y tocino, los puedes servir como plato fuerte o como guarnición. Son muy fáciles de preparar y como se preparan en la olla express, estarán listos relativamente pronto. Ingredientes 1/2 kilo de frijol

2 dientes de ajo

Sal, al gusto

1 cucharada de aceite

125 gramos de chorizo, desmenuzado 125 gramos de tocino, picado

1 jitomate, picado

1 cebolla mediana

1/2 taza de cilantro picado

2 cubitos de caldo de pollo Cómo hacerlo 1. Coloca los frijoles en una olla de presión, cubriéndolos con agua. Tapa la olla de presión y cocina durante 15 minutos a partir del momento en que suene la válvula. Apaga y deja que se enfríe la olla antes de abrir. 2. Abre la olla y agrega sal, ajo y aceite. Tapa nuevamente y cocina durante 15 minutos a partir del momento en que suene la válvula. Apaga y deja enfriar. 3. Mientras tanto, fríe el chorizo y tocino en un sartén hasta que se haya dorado. Agrega el jitomate, cebolla y cilantro y sofríe hasta que las verduras estén suaves. Vierte todo dentro de la olla con los frijoles. añade el caldo de pollo y deja hervir durante 5 minutos, sin tapar. Retira del fuego y espera unos minutos antes de servir.

