Sopa tarasca Tiempo Total 1 H 35 Min Tiempo Activo 1 H 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Sopa de frijol bayo con salsa de jitomates asados, servida con tortilla frita, queso, crema y chile ancho. Ingredientes 250 gramos de frijol bayo

3 tazas de agua

1/2 cebolla

1/2 cabeza de ajo

Sal, al gusto

1/2 kilo de jitomate

1 cebolla, troceada

2 dientes de ajo sin pelar 1/2 cucharadita de orégano

3 cucharadas de aceite

1 litro de caldo de pollo

3 chiles anchos, sin semillas

Tiras de tortilla frita, al gusto

200 gramos de queso de mesa, desmoronado

1. Cuece los frijoles en una olla de presión con el agua, 1/2 cebolla y 1/2 cabeza ajo, durante aproximadamente 1 hora. Deja enfriar, destapa y desecha la cebolla y el ajo. Licua los frijoles con su caldo y sazona con sal. 2. Asa los jitomates, 1 cebolla y 2 dientes de ajo sin pelar. Pela los jitomates y el ajo y licualos junto con la cebolla y el orégano. 3. Calienta 1 cucharada de aceite en una olla a fuego medio. Vierte la salsa de jitomate y cocina durante 5 minutos. Agrega los frijoles licuados y el caldo de pollo, y cocina durante 10 minutos más. Rectifica el sazón. 4. Calienta 2 cucharadas de aceite en un sartén pequeño a fuego medio. Con ayuda de unas tijeras, corta los chiles anchos en tiritas. Fríelos rápidamente en el aceite caliente, cuidando que no se quemen. 5. Sirve la sopa caliente y decora con tiras de tortilla, chile, queso y crema.

