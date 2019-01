Sopa purépecha rápida Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Sopa de frijoles molidos con crema, servida con tiritas de tortilla frita, cubos de queso y chile de árbol frito. Muy fácil de preparar. Ingredientes 5 cucharadas de aceite

½ taza de cebolla finamente picada

2 dientes de ajo, finamente picados

2 tazas de frijoles de la olla sin caldo

1 litro de agua 1 cucharada de consomé de pollo en polvo

1 taza de crema

6 tortillas frías, cortadas en tiritas muy finas

100 gramos de queso asadero, en cubitos

6 chiles de árbol, fritos Cómo hacerlo 1. Calienta 1 cucharada de aceite en una cacerola a fuego medio. Agrega la cebolla y el ajo, y sofríe hasta que se vean transparentes, aproximadamente 3 minutos. 2. Licua los frijoles con el agua y el consomé de pollo en polvo, hasta tener una mezcla homogénea. Vierte dentro de la cacerola con la cebolla acitronada. Deja que suelte el hervor, reduce el fuego a bajo y cocina durante 5 minutos. Retira del fuego y agrega la crema; mezcla bien. 3. Mientras la sopa se cuece, calienta el resto del aceite en un sartén grande a fuego medio-alto, y fríe las tiras tortillas hasta que se doren. Coloca sobre toallas de papel para escurrir el exceso de grasa. 4. Sirve la sopa caliente y adorna con tiritas de tortilla, cubitos de queso y un chile de árbol frito por plato.

