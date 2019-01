Sopa seca Moctezuma Tiempo Total 1 H 50 Min Tiempo Activo 1 H 20 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 8 Capas de tortilla rellenas de carne deshebrada de cerdo en salsa de jitomate y jalapeños, crema y queso. Esta sopa seca se cuece en el horno. Ingredientes 750 gramos de carne de cerdo

1/2 cebolla

2 dientes de ajo

1 hoja de laurel

Sal, al gusto

4 jitomates 1 lata chica de chiles jalapeños en rajas

1/2 taza de aceite

30-35 tortillas de maíz

5 huevos, batidos

375 gramos de crema

Coloca la carne en una olla mediana, cubre con agua y agrega la cebolla, ajo, laurel y sal. Hierve a fuego moderado hasta que esté suave, aproximadamente 1 hora. Retira del caldo y deshebra. 2. Mientras la carne se cuece, asa los jitomates en un comal, hasta que su piel se haya quemado y empezado a desprenderse. Pela y licua con los chiles jalapeños. Cuando la carne esté lista, mézclala con esta salsa. 3. Calienta el aceite en un sartén pequeño a fuego medio-alto. Pasa las tortillas por el aceite caliente, sólo unos segundo para que se suavicen. Elimina el exceso de grasa con toallas de papel. 4. Precalienta el horno a 180 °C. 5. Cubre el fondo de un molde refractario con una capa de tortillas. Barniza las tortillas con huevo batido y cubre con una capa de carne preparada. Rocía la carne con parte de la crema crema y espolvorea con un poco de queso. Cubre el queso con otra capa de tortillas y repite el procedimiento de capas hasta terminar con una capa de queso. 6. Hornea en el horno precalentado hasta que todo se haya cocido y el queso se haya dorado ligeramente.

