Sopa de pollo con col y chipotle Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 9 Min Porciones 6 Pechuga de pollo y col rebanada en una base de caldo de pollo con chipotles molidos y trocitos de tocino dorado. Ingredientes 250 gramos de tocino de cerdo, picado

1/2 col, rebanada

1 pechuga de pollo

5 tazas de caldo de pollo

3 chiles chipotles

1. Fríe el tocino en una olla a fuego medio, hasta que se haya dorado uniformemente. Agrega la col y sofríe en la grasa del tocino durante unos minutos. 2. Añade la pechuga de pollo y 4 tazas de caldo de pollo. Muele los chiles chipotles con el caldo restante y vierte dentro de la olla. Deja que la sopa suelte el hervor, reduce el fuego a medio-bajo y cocina hasta que la pechuga se haya cocido, aproximadamente 15 minutos. 3. Saca la pechuga de la olla, desmenúzala con dos tenedores y regrésala a la sopa. Sazona con sal y cocina durante 1 minutos más.

