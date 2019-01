Frijoles borrachos con chamorro Tiempo Total 3 H 25 Min Tiempo Activo 3 H Tiempo Prep 25 Min Porciones 10 Frijoles borrachos con cerveza oscura, chamorro, tocino y jamón. Sírvelos como plato principal o guarnición. Ingredientes 1/2 kilo de frijol peruano

1 kilo de chamorro de cerdo, rebanado

250 gramos de tocino, picado

150 gramos de jamón, picado

2 jitomates medianos, picados 1 cebolla mediana, picada

1 lata chica de chiles serranos en escabeche

Sal, al gusto

1 cerveza mexicana oscura de 355 mililitros Cómo hacerlo 1. Coloca los frijoles en una olla grande a fuego alto con suficiente agua como para cubrirlos. Agrega el chamorro en cuanto suelten el hervor. Tapa y continúa hirviendo a fuego lento hasta que se cuezan, aproximadamente 3 horas. 2. Mientras, fríe en el mismo sartén, pero por separado el tocino, luego el jamón y por último la cebolla junto con el jitomate. Reserva. 3. Agrega el tocino, jamón, cebolla, jitomate y chiles a la con los frijoles, aproximadamente 30 minutos antes de que se terminen de cocerse los frijoles. Cocina durante 15 minutos y agrega la sal y la cerveza. Cocina durante 15 minutos más o hasta que los frijoles estén suaves. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.