Sopa de frijol con bolitas de pollo Tiempo Total 3 H 15 Min Tiempo Activo 3 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Simplemente frijoles negros de la olla y bolitas de masa de maíz con pechuga de pollo deshebrada. Una sopa sencilla y nutritiva. Ingredientes 250 gramos de frijol negro

1 rama de epazote

Sal, al gusto

½ cebolla

1 diente de ajo

1 taza de masa de maíz

1. Coloca los frijoes, el epazote, cebolla y ajo en una olla, y cubre con agua. Calienta a fuego alto hasta que empiece a hervir, reduce el fuego a medio bajo, tapa y cocina a fuego moderado hasta que estén suaves. 2. Mientras los frijoles se cuecen, desmenuza muy bien la pechuga de pollo y mézclala con la masa de maíz y sal al gusto. Forma bolitas del tamaño de una canica y agrégalas a la olla de los frijoles a medio cocer. Cocina hasta que los frijoles y la masa se hayan cocido completamente. Sazona con sal durante los últimos minutos de cocción. 3. Desecha la cebolla y el ajo, y sirve.

