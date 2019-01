Frijoles refritos con carnes y queso Tiempo Total 3 H Tiempo Activo 2 H 30 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 25 Frijoles de fiesta refritos en manteca de cerdo con tocino, chorizo y jamón. Deliciosos con su queso seco y acompañados con tortillas de maíz calientes. Ingredientes 1 kilo de frijol bayo

1/4 kilo de tocino

1/4 kilo de jamón

1/4 kilo de chorizo

1/2 kilo de queso cotija, rallado

1/4 kilo de manteca

7 tortillas, cortadas en tiras y fritas Cómo hacerlo 1. Coloca los frijoles en una olla grande a fuego alto con suficiente agua como para cubrirlos. Deja que hiervan durante 5 minutos, tapa y cocina a fuego medio-bajo hasta que se hayan ablandado, aproximadamente 2 horas. Muélelos con una batidora de mano y con muy poco caldo. 2. Fríe por separado el tocino, jamón y chorizo en un sartén, hasta que se hayan dorado. 3. Calienta la manteca en una cazuela grande a fuego medio-alto y frie las tiras de tortilla. Retíralas de la cacerola y resérvalas. 4. Agrega los frijoles molidos a la manteca caliente y deja que empiecen a burbujear, reduce el fuego a bajo y agrega tocino, jamón y chorizo: mezcla y cocina todo junto durante 20 minutos. Apaga, espolvorea con queso y adorna las tiras de tortilla fritas Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.