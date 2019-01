Flan de papa y chile poblano Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 8 Una base de rajas de chile poblano cubiertas con un licuado de papa, leche y huevos. Una guarnición para chuparse los dedos. Ingredientes 3 papas

½ litro de leche

4 huevos

Sal y pimienta, al gusto

½ barra de mantequilla

1. Cuece las papas en agua hirviendo, hasta que estén lo suficientemente suaves como para picarlas fácilmente con un tenedor, entre 20 y 25 minutos. Deja enfriar un poco y pela. Licua las papas cocidas y peladas con la leche, huevos, sal y pimienta. 2. Calienta la mantequilla en un sartén a fuego medio y fríe las rajas de chile poblano hasta que estén suaves. Cubre el fondo de un molde redondo con las rajas de chile poblano y vierte poco a poco sobre éstas el licuado de papa. 3. Tapa el molde muy bien con papel aluminio y cuece a baño María dentro de la olla de presión durante 15 minutos. Si prefieres, cuécelo a baño María dentro de una olla tradicional durante 1 hora.

