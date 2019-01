Pollo en manzanas con nuez Tiempo Total 10 H 55 Min Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 El pollo se marina en jugo de naranja con cerveza, luego se hornea para servirse sobre una cama de manzana con ciruela y nuez. Ingredientes 1 pollo grande entero

Sal y pimienta, al gusto

1 cucharadita de pimienta negra

1 taza de jugo de naranja agria

1 taza de vinagre

1 botella chica (190 mililitros) de cerveza clara

2 cebollas grandes, cuarteadas

2 dientes de ajo, picados 1 kilo de manzanas, peladas y cortadas en cubos

1/2 aza de ciruelas pasa, deshuesadas y en mitades

1 barrita (90 gramos) de mantequilla

1/2 taza de nuez picada

1 cucharadita de azúcar mascabado

1 pizca de clavo molido

1. Mezcla el jugo de naranja con el vinagre, cerveza, cebolla y ajo. Deja reposar durante por 1 hora. 2. Pasado ese tiempo, sazona el pollo por todos lados con sal y pimienta. Saca la cebolla del jugo de naranja y colócala dentro de la cavidad del pollo. Acomoda el pollo dentro de un recipiente y vierte la marinada encima y dentro de su cavidad. Tapa y deja marinar durante toda la noche dentro del refrigerador. 3. Al día siguiente, saca el pollo del refrigerador, escurre muy bien y acomoda dentro de un molde refractario; deja que alcance la temperatura ambiente. Precalienta el horno a 200 º. Hornea el pollo durante 1 hora y 30 minutos o hasta que esté bien cocido. Retira del horno y deja reposar durante 15 minutos antes de cortar en piezas. 4. Mientras, derrite la mantequilla en un sartén a fuego medio. Agrega las nueces picadas, manzanas y ciruelas, y sofríe durante 5 minutos. Añade el azúcar, clavo de olor y canela, y sigue cocinando hasta que manzanas y ciruelas estén bien suaves. 5. Sirve las piezas de pollo sobre una cama de manzana.

