Pollo con salsa de mandarina Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Piezas de pollo en salsa de mandarina con cebolla, pimiento morrón y un toque de curry. Acompaña con arroz blanco y/o verduras al vapor. Ingredientes 3 tazas de jugo de mandarina

2 cucharadas de salsa de soya

¼ de cucharadita de orégano molido

¼ de cucharadita de curry en polvo

¼ de cucharadita de pimienta

Sal, al gusto 1 1 pollo, cortado en piezas

2 cucharadas de aceite

3 cucharadas de mantequilla

2 cucharadas de fécula de maíz

1 cebolla mediana, finamente picada

1 pimiento morrón, finamente picado Cómo hacerlo 1. Mezcla dentro de un recipiente el jugo de mandarina, salsa de soya, orégano, curry, pimienta y un poco de sal. Agrega las piezas de pollo, tapa y deja marinar dentro del refigerador durante por lo menos 1 hora. 2. Calienta 1 cucharada de aceite con 2 cucharadas de mantequilla en un sartén grande a fuego medio. Saca el pollo de la marinada, escurre bien y fríe en la grasa caliente hasta que se haya dorado muy bien por todos lados. 3. Mientras, derrite el resto de la mantequilla en una cacerola a fuego medio. Agrega la marinada y deja que empiece a hervir. Agrega la fécula de maíz y, si es necesario, más sal; cocina hasta que se haya espesado. 4. Calienta el resto del aceite en un sartén limpio a fuego medio. Agrega la cebolla y el pimiento, y sofríe hasta que se hayan suavizado. Mezcla con la salsa de mandarina. 5. Vierte la salsa de mandarina sobre el pollo dorado, y deja que todo hierva suavemente durante unos minutos.

