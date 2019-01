Pollo en salsa de cacahuate y chile ancho Tiempo Total 8 H 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Piezas de pollo marinadas y guisadas en una salsa de cacahuate con jitomate, chile ancho y un toque de canela. Ingredientes 6 piezas de pollo sin piel

¼ de taza de salsa soya

¼ de taza de salsa inglesa

3 cucharadas de aceite

½ taza de cacahuates pelados

1/2 cebolla mediana, troceada 2 dientes de ajo, troceados

1 chile ancho, desvenado y troceado

2 jitomates, troceados

1 rebanada de pan bolillo

1 pizca de canela

1. Coloca las piezas de pollo dentro de una bolsa con cierre. Mezcla la salsa de soya con la salsa inglesa, y vierte dentro de la bolsa con el pollo. Deja marinar dentro del refrigerador durante 8 horas o toda la noche. 2. Calienta 1 cucharada de aceite en un sartén a fuego medio. Fríe los cacahuates hasta que se hayan dorado. Retira y reserva. 3. Agrega al mismo sartén la cebolla, ajo y chile, y sofríe durante unos minutos, cuidando que el chile no se queme. Añade el jitomate, pan y canela, y cocina hasta que el jitomate haya cambiado de color. Vierte estos ingredientes dentro del vaso de la licuadora, agrega los cacahuates y sólo 1 taza de caldo de pollo; licua hasta tener una salsa homogénea. 4. Calienta 2 cucharadas de aceite en un sartén limpio a fuego medio. Escurre muy bien las piezas de pollo y fríelas en el aceite caliente hasta que se hayan dorado uniformemente. Agrega la salsa de cacahuate y, cuando empiece a hervir, reduce el fuego de forma que la salsa hierva muy suavemente hasta que el pollo se haya cocido. Si la salsa se espesa demasiado, agrega suficiente caldo de pollo para adelgazarla al gusto.

