Pollo con ciruela Tiempo Total 2 H 55 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Piezas de pollo y ciruelas en una salsa de tomates verdes con chiles ancho y pasilla. Una combinación única que te va a fascinar. Ingredientes 1/2 taza de jugo de naranja

1/2 cebolla, cortada en 2 trozos

3 dientes de ajo

Sal y pimienta, al gusto

1 pollo cortado en piezas 2 chiles pasilla, tostados

4 chiles anchos, tostados

½ kilo de tomates verdes

3 cucharadas de aceite

12 ciruelas maduras pero firmes Cómo hacerlo 1. Licua el jugo de naranja con 1 trozo de cebolla, 2 dientes de ajo, sal y pimienta, hasta tener una pasta homogénea. Unta las piezas de pollo con esta pasta y marina dentro del refrigerador durante 2 horas. 2. Mientras tuesta los chiles, cuidando que no se quemen. Desvénalos y remójalos en agua caliente hasta que estén suaves, aproximadamente 25 minutos. Escurre y licua junto con 1 trozo de cebolla, 1 diente de ajo y tomates verdes. Reserva. 3. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio. Retira las piezas de pollo de la marinada, escurre (reserva la marinada) y fríe en el aceite caliente hasta que se hayan dorado uniformemente. 4. Vierte la salsa de tomate y cocina durante un par de minutos, luego agrega la marinada y 1 taza de agua. Sazona con sal y pimienta, y cocina durante 10 minutos. Incorpora las ciruelas y sigue cocinando hasta que el pollo esté completamente cocido. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

