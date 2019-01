Pollo en salsa de chocolate Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Tiras de pechuga de pollo bañadas en una salsa de chocolate de mesa (sin azúcar) con un toque de vino de Jerez. Ingredientes 1/2 taza de harina de trigo

1/4 de cucharadita de canela molida

Sal, al gusto

4 pechugas de pollo sin piel ni hueso, cortadas en tiras anchas

1/4 de taza de aceite

1/2 barrita (45 gramos) de mantequilla

1/2 cebolla en rodajas finas 2 barras de chocolate de mesa sin azúcar

1 cucharada de azúcar, o al gusto

5 cucharadas de puré de tomate

1 taza de caldo de pollo

2 cucharadas de vino de Jerez

Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 ºC (350 °F). 2. Mezcla la harina con la canela y la sal. Pasa las tiras de pechuga por la harina sazonada, sacudiendo el exceso de la misma. 3. Calienta el aceite con la mantequilla en un sartén amplio a fuego medio. Agrega las tiras de pollo y fríe, volteando una vez, hasta que se hayan dorado uniformemente. Retira del sartén y coloca sobre un plato con toallas de papel para escurrir el exceso de grasa. 4. Agrega la cebolla al mismo sartén, y sofríe a fuego bajo hasta que se vea transparente. Añade el chocolate, azúcar y puré. Cocina, moviendo constantemente, hasta que el chocolate se haya disuelto por completo. 5. Mezcla el caldo de pollo con el jerez. Incorpora a la salsa de chocolate. Cocina a fuego bajo hasta que la salsa se haya espesado. 6. Coloca las tiras de pollo dentro de un refractario rectangular y báñalas con la salsa de chocolate caliente. Tapa con papel aluminio y hornea durante 20 minutos o hasta que el pollo se haya cocido completamente. 7. Sirve y espolvorea con ajonjolí tostado.

