Pollo con papas a la naranja Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Piernas de pollo, papitas cambray y unos cuantos chiles serranos, guisadas en una salsa de naranja con ajo. Ingredientes 1/2 barrita (45 gramos) de mantequilla

1 1/2 kilos de piernas de pollo

Sal y pimienta, al gusto

750 gramos de papitas cambray, cortadas a la mitad

1 naranja, su jugo

4 dientes de ajo

5 chiles serranos

Derrite la mantequilla en una cazuela a fuego medio. Salpimienta las piernas de pollo y fríe hasta que se hayan dorado uniformemente. Agrega las papas y fríe durante unos minutos. 2. Mientras, licua el jugo de naranja con el ajo y sal. Vierte sobre el pollo y las papas, y agrega los chiles y las hojas de laurel. Reduce el fuego y cocina durante 10 minutos. Voltea el pollo y las papas, y cocina durante 10 minutos más o hasta que todo se haya cocido y dorado. (El líquido debe consumirse totalmente. Si es necesario, agrega un poco más de jugo de naranja). 3. Sirve y acompaña con arroz blanco.

