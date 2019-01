Salsa de camarón y chile Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Salsa de camarones secos con jitomate y chile de árbol. Esta salsa se muele en molcajete, pero también lo puedes hacer en el procesador de alimentos. Ingredientes 100 gramos de camarones secos, sin cabeza

1 jitomate

2 cucharadas de aceite

8 chiles de árbol secos, dorados en aceite

1 diente de ajo

1 pizca de pimienta

Cómo hacerlo 1. Asa los camarones en un comal, sin aceite, hasta que se hayan tostado. En el mismo comal, asa el jitomate hasta que su piel se haya quemado, y pélalo. 2. Calienta el aceite en un sartén pequeño a fuego medio. Agrega los chiles de árbol y fríe, sin dejar de mover, hasta que se hayan dorado. Cuida que no se quemen. 3. Muele el ajo, pimienta y los clavos en el molcajete. Luego agrega poco a poco los camarones, moliendo bien después de cada adición. Incorpora los chiles y sigue moliendo. Por último agrega el jitomate; muele bien. 4. Para preparar en procesador de alimentos, muele primero los camarones, hasta tener un polvo muy fino. Agrega el resto de los ingredientes y muele hasta tener una salsa homogénea. 5. Sirve sobre tostadas, como botana.

