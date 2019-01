Lenguas de gato Average Ratings from Allrecipes Mexico (3) Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 24 Conocidas también como dedos de dama o soletas, estas galletas italianas se utilizan para preparar diferentes recetas de pasteles fríos. Ingredientes 4 huevos

125 gramos de azúcar refinada

1 cucharadita de extracto de vainilla

1/8 cucharadita de sal

115 gramos de harina de trigo Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 190 °C. Forra tres charolas de horno con papel para hornear. Prepara una manga pastelera con una duya lisa de 1.25 centímetros (punta tamaño 6). 2. Separa los huevos. Bate las yemas con mitad del azúcar y toda la vainilla hasta que se vean pálidas, aproximadamente 5 minutos. 3. Aparte, bate las claras hasta formar picos suaves. Sin dejar de batir, agrega poco a poco la sal y el resto del azúcar. Envuelve con cuidado las claras en la mezcla de yemas. 4. Cierne la harina sobre la mezcla de huevo y envuélvela con cuidado. 5. Llena la manga pastelera con mitad de la mezcla y forma lenguas de gato de 9 centímetros de largo, separándolas 4 centímetros entre sí. Repite el procedimiento hasta terminar con la mezcla. 6. Hornea en el horno precalentado durante 15 minutos hasta que se sientan firmes y se vean ligeramente doradas. Retira el papel de la charola con todo y lenguas de gato y coloca sobre rejillas para que se enfríe. Una vez que se hayan enfriado, retira las lenguas de gato del papel y utiliza en otra receta o almacena en un recipiente cerrado herméticamente. También puedes congelarlas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.