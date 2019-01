Frijoles puercos rápidos Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 10 Frijoles molidos y refritos en manteca con chorizo español, tocino, jamón y salsa picante de botella. Deliciosos con queso rallado y totopos de maíz. Ingredientes 1 kilo de frijoles

3 cucharadas de manteca

1/4 kilo de tocino, picado

1/4 kilo de jamón, picado

1/4 kilo de chorizo español, picado

Salsa picante de botella (p. ej. Tamazula®, Valentina® o Cholula®)

1/3 kilo de queso Chihuahua, rallado

1. Enjuaga los frijoles, colócalos dentro de una olla express y cúbrelos con agua. Tápalos y cuécelos a presión durante 25 minutos desde el momento en que empiece a sonar la válvula. Permite que se en fríen un poco y muélelos en la licuadora o procesador de alimentos. 2. Calienta la manteca en una olla grande a fuego medio y fríe juntos el tocino, chorizo y jamón hasta que se hayan dorado. Agrega los frijoles molidos y salsa picante al gusto. Revuelve bien y cuece a fuego suave hasta que los frijoles empiecen a burbujear. 3. Al servir, espolvorea con queso y decora con totopos.

