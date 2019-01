Frijoles charros con cerveza y tequila Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 10 Frijoles charros borrachos con tocino, chorizo, cerveza clara y tequila blanco. ¡Una fiesta mexicana de sabor! Ingredientes 250 gramos de tocino, picado

250 gramos de chorizo, desmenuzado

2 dientes de ajo, picados

1 cebolla, picada

2 jitomates, picados

4 chiles serranos, picados 1 manojo chico de cilantro, picado

6 tazas de frijoles cocidos con todo y caldo

2 cucharadas de consomé de pollo en polvo

1 lata (355 mililitros) de cerveza clara

1/2 taza de tequila blanco Cómo hacerlo 1. Fríe el tocino y chorizo en una olla grande a fuego medio hasta que se hayan dorado. Agrega el ajo y cebolla y sofríelos hasta que estén tansparentes. Añade el jitomate, chile y cilantro; sofríe durante unos minutos, hasta que el jitomate cambie de color. 2. Incorpora los frijoles en su caldo y el consomé de pollo en polvo, deja que todo hierva junto durante 10 minutos. Agrega con cuidado la cerveza y el tequila. Si es necesario agrega más sal y retira del fuego 3. Sirve de inmediato.

