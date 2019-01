Frijoles con carne y cerveza Tiempo Total 1 H 45 Min Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Frijoles enteros con trozos de pierna de puerco, tocino y cerveza... con un toque adicional de chiles jalapeños en vinagre. Ingredientes 1 kilo de frijol, remojado durante toda la noche

1 kilo de pierna de puerco, en trocitos

200 gramos de tocino, picado

2 jitomates grandes, picados

1 cebolla, picada

1/2 manojo de cilantro, picado

1 lata (220 gramos) de chiles jalapeños en vinagre

1. Escurre y enjuaga los frijoles remojados, colócalos dentro de una olla con la carne de cerdo. Deja que suelten el hervor a fuego medio-alto, reduce el fuego a bajo, tapa y cocina hasta que empiecen a suavizarse, aproximadamente 1 hora. 2. Añade el tocino, jitomate, cilantro y chiles en vinagre. Sigue cocinando a fuego suave hasta que el tocino se haya cocido y los frijoles estén completamente suaves, entre 15 y 30 minutos. Sazona con sal y agrega la cerveza. Cocina durante un par de minutos más y sirve.

