Frijoles negros puercos Tiempo Total 10 H 40 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 10 H Porciones 6 Frijoles negros con chorizo, tocino y jamón. Sírvelos como plato fuerte o como acompañamiento de una carne asada o taquiza. Ingredientes 150 gramos de tocino, picado

150 gramos de chorizo, desmenuzado

150 gramos de jamón en rebanadas gruesas, cortado en cubos

1 cebolla picada

Chiles serranos, al gusto 200 gramos de jitomates, picados

1/2 kilo de frijoles negros, cocidos y en su caldo

2 cucharadas de consomé de pollo en polvo

1 taza de hojas de cilantro picadas Cómo hacerlo 1. Fríe el tocino en una olla grande hasta dorarlo. Retíralo de la olla y fríe el jamón en la grasa del tocino hasta que se haya dorado. Retira el jamón de la olla, dora el chorizo y retríralo también. 2. Sofríe la cebolla y los chiles serranos en la grasa de las carnes hasta que la cebolla se vea transparente. Agrega el jitomate y cocina todo junto, moviendo de vez en cuando, durante 5 minutos o hasta que el jitomate haya cambiado de color. 3. Agrega los frijoles con su caldo y sazona con el consomé de pollo en polvo. Incorpora el tocino, chorizo, jamón y cilantro. Deja que todo hierva junto a fuego moderado durante 10 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.