Pastel de nopal Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Delicioso pastel de nopales con leche condensada y un toque de vainilla. ¡Este pastel es más mexicano que el mismo nopal! Ingredientes 250 gramos de nopales crudos

3/4 taza de leche en polvo

2 barras (90 gramos cada una) de mantequilla

3 huevos

1 lata (397 gramos) de leche condensada 1/4 taza de azúcar blanca

2 1/2 tazas de harina

2 cucharaditas de polvo para hornear

1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional) Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180° C. Engrasa y enharina un molde mediano para pastel. 2. Muele los nopales en el procesador de alimentos o licuadora. Vierte dentro de un tazón y añade la leche en polvo, mantequilla, huevos y leche condensada. Bate con batidora eléctrica hasta integrar. Agrega el azúcar. Mezcla aparte la harina con el polvo para hornear; agrega al resto de los ingredientes. Si lo deseas, añade extracto de vainilla. 3. Vierte dentro del molde preparado y hornea hasta que pase la prueba del palillo, aproximadamente 30 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

