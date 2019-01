Codito poblano al gratin Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Pasta de codito en una salsa de chile poblano con crema y queso amarillo, cubierta con una capa de queso gratinado. Ingredientes 3 cucharadas de mantequilla

500 gramos de pasta de codito

Sal, al gusto

1 trozo de cebolla

3 hojas de laurel

1 chorrito de aceite 5 chiles poblanos, asados y desvenados

1 cebolla entera

1/2 taza de leche

1 taza de crema

300 gramos de queso amarillo, rallado

150 gramos de queso seco, rallado Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 °C. Engrasa con mantequilla un molde refractario. 2. Cuece la pasta al dente en una olla con agua hirviendo, sal, 1 trozo de cebolla, laurel y aceite. Escurre bien. 3. Licua los chiles poblanos con 1 cebolla entera, leche, crema, queso amarillo, mitad del queso seco y un poco de sal, hasta tener una salsa homogénea. 4. Engrasa con mantequilla un molde refractario. Cubre el fondo con una capa de codito cocido, baña con parte de la salsa de poblano y espolvorea con un poco de queso rallado. Repite el procedimiento de capas hasta terminar con una capa gruesa de queso seco. 5. Hornea hasta que el queso se haya gratinado y dorado, entre 20 y 25 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.