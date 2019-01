Tallarines en salsa de atún Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Tallarines al dente bañados en una salsa cremosa de atún con jitomate y cubiertos con queso manchego gratinado. Ingredientes 250 gramos de tallarines

Sal, al gusto

3 cucharadas de mantequilla

2 cucharadas de cebolla picada

1 diente de ajo picado 1 taza de puré de tomate

1 lata (378 gramos) de leche evaporada

1 lata de atún

1 cucharada de consomé de pollo en polvo

250 gramos de queso manchego, rallado Cómo hacerlo 1. Cuece la pasta al dente en agua hirviendo con sal, de acuerdo a las instrucciones del paquete. Una vez cocida, escurre bien. 2. Mientras la pasta se cuece, derrite la mantequilla en una cacerola a fuego medio. Agrega la cebolla y el ajo, y sofríe hasta que se vean transparentes. Añade el puré de tomate, leche evaporada y el atún; sazona con el consomé en polvo. Deja que la salsa hierva, reduce el fuego a bajo y cocina durante 5 minutos. Rectifica el sazón. 3. Precalienta el horno a 200° C y engrasa ligeramente un refractario de vidrio. 4. Distribuye la pasta cocida y escurrida dentro del refractario. Vierte sobre ésta la salsa de atún y cubre con el queso rallado. Hornea en el horno precalentado hasta que el queso se haya fundido, aproximadamente 10 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.