Sopa de alubias en salsa de tomate Tiempo Total 1 H 35 Min Tiempo Activo 1 H 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Alubias (frijoles blancos) en una salsa de jitomate con hierbas. Remoja las alubias durante toda la noche para ahorrar tiempo a la hora de preparar la comida. Ingredientes 1/2 kilo de alubias grandes, remojadas durante toda la noche

1 cucharada de aceite de oliva

1 diente de ajo, finamente picado

1 cebolla, finamente picada

3 cucharadas de perejil fresco picado

1 cucharadita de romero fresco picado

400 gramos de jitomates

Escurre los frijoles y colócalos en una olla. Cúbrelos con agua y caliéntalos hasta que hiervan durante 10 minutos. Reduce el fuego a bajo, tapa y cocina durante 1 hora o hasta que estén suaves, pero no deshaciéndose. 2. Mientras, cuece los tomates hasta que estén suaves, pélalos y licúalos hasta hacerlos puré. 3. Calienta el aceite en una olla a fuego medio y fríe el ajo y cebolla, moviendo constantemente, hasta que se hayan dorado ligeramente. Agrega el puré de jitomate, perejil y romero. Reduce el fuego a bajo y cocina, moviendo de vez en cuando, durante 20 minutos o hasta que la salsa se haya espesado. 4. Escurre las alubias cocidas y agrégalas a la olla con la salsa. Sazona con sal y pimienta al gusto y cocina todo junto durante 15 minutos más.

