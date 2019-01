Arroz verde con pollo Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Arroz guisado en caldo de pollo con cilantro, rajas de chile poblano y piezas de pollo fritas. ¡Para chuparse los dedos! Ingredientes 1/4 taza de aceite

1 pollo en piezas

1 cebolla, finamente picada

2 dientes de ajo, finamente picados

Sal, al gusto 1/2 manojo de cilantro, desinfectado

4 tazas de caldo de pollo

2 tazas de arroz limpio

2 chiles poblanos, sin semillas y cortados en rajas delgadas Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio. Agrega las piezas de pollo y fríe, volteando conforme sea necesario, hasta que se hayan dorado uniformemente. Retira el pollo de la cacerola y reserva. 2. Sofríe la cebolla y el ajo en la misma cacerola, en la grasa en que se doró el pollo. Cuando la cebolla se vea transparente, regresa las piezas de pollo a la cacerola. 3. Licua el cilantro con un poco de caldo y vierte sobre el pollo junto con el resto del caldo. Deja que suelte el hervor, luego agrega el arroz y las rajas de chile. Agrega sal, tapa y cocina durante 15 minutos. Incorpora los chícharos, tapa de nuevo y cocina durante 5 minutos más o hasta que todo líquido se haya consumido. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.