Arroz con chiles rellenos Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Capas de arroz blanco con chiles anaheim rellenos de queso asadero y jamón, y bañados en crema fresca. Ingredientes 2 1/2 tazas de agua

1 cucharada de caldo de pollo granulado

250 gramos de arroz limpio

8 chiles poblanos

250 gramos de queso asadero, cortado en tiras

250 gramos de jamón, cortado en tiras

50 gramos de mantequilla

100 gramos de crema Cómo hacerlo 1. Calienta el agua en una cacerola a fuego alto. Cuando empiece a hervir, agrega el consomé de pollo y permite que se disuelva. Incorpora el arroz y reduce el fuego a bajo. Tapa y cocina hasta que el arroz esté suave y todo el líquido se haya consumido, aproximadamente 20 minutos. 2. Mientras, asa los chiles en un comal o directamente sobre la flama, hasta que su piel se haya quemado y ampollado. Coloca dentro de una bolsa de plástico y cubre con una toalla de cocina. Deja que suden de 10 a 15 minutos. 3. Pela los chiles, haz un corte en la parte más suave de cada uno y desvena con cuidado de no romperlos. Rellena los chiles con cantidades iguales de queso y jamón, reservando un poco de queso y jamón para adornar. 4. Precalienta el horno a 160 °C. Engrasa con mantequilla un refractario rectangular grande. 5. Extiende mitad del arroz sobre el refractario engrasado. Acomoda encima los chiles rellenos y baña con mitad de la crema. Cubre los chiles con el resto del arroz y vierte encima el resto de la crema. Adorna con las tiras de queso y jamón reservadas. 6. Cubre el refractario con papel aluminio y hornea en el horno precalentado durante 30 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.