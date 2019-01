Arroz con manzana y atún Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Arroz blanco con trocitos de manzana fresca y atún desmenuzado. Sírvelo como guarnición o plato fuerte. Ingredientes 1 taza de arroz, enjuagado y escurrido

1 cucharadas de mantequilla

1 cucharada de aceite

2 tazas de agua

2 manzanas

2 limones, su jugo

1 lata (295 gramos) de atún en agua, escurrido y desmenuzado

Calienta la mantequilla con el aceite en una cacerola a fuego medio. Agrega el arroz y fríe, moviendo de vez en cuando, hasta que se haya dorado ligeramente. Agrega el agua y deja que suelte el hervor. Tapa, reduce el fuego a bajo y cocina hasta que el arroz esté suave y el líquido se haya consumido, aproximadamente 20 minutos. 2. Mientras, pica las manzanas y rocíalas con el jugo de limón para evitar que se oxiden. Cuando el arroz esté cocido, agrega las manzanas y el atún, y mezcla con un tenedor. Sirve y espolvorea con nuez picada.

