Arroz a la ciruela Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Arroz cocido con uvas pasa y agua de ciruela. El toque ligeramente dulce de este arroz lo convierte en la opción perfecta para servir con pollo o carne de cerdo. Ingredientes 1 cucharada de mantequilla

1 cucharada de aceite

1 taza de arroz, enjuagado y escurrido

4 ciruelas maduras, peladas y deshuesadas

2 1/2 tazas de agua

1 pizca de sal

1 cucharadita de azúcar

1/4 taza de uvas pasas Cómo hacerlo 1. Calienta la mantequilla con el aceite en una cacerola a fuego medio. Agrega el aceite y fríe, moviendo constantemente, hasta que se haya dorado ligeramente. 2. Licua muy bien las ciruelas con el agua, sal y azúcar. Vierte sobre el arroz dorado y deja que suelte el hervor. Agrega las pasas, tapa y cocina a fuego bajo hasta que el arroz esté suave y el líquido se haya consumido, aproximadamente 20 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.