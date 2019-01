Arroz frito con mariscos Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Arroz blanco frito con verduras y trozos de calamar, pulpo y camarones, sazonado con salsa de soya. Un clásico de la cocina oriental. Ingredientes 4 tazas de agua

2 tazas de arroz

1/2 cucharadita de sal

1 pizca de ajo en polvo

1 cucharada de matequilla

3 cucharadas de aceite 1/2 filete de calamar, cortado en tiras delgadas y cortas

1/2 taza de camarones, pelados

1/2 taza de pulpo precocido, picado

1 pimiento morrón, sin semillas y picado

1 zanahoria grande, pelada y picada

2 cucharadas de salsa de soya, o al gusto Cómo hacerlo 1. Calienta el agua en una cacerola a fuego alto, hasta que empiece a hervir. Agrega el arroz, sal, ajo en polvo y mantequilla. Deja que hierva de nuevo, reduce el fuego a bajo, tapa y cocina hasta que el arroz esté suave y el líquido se haya consumido, aproximadamente 20 minutos. Extiende el arroz cocido sobre una charola grande y deja reposar durante 30 minutos para que se seque. 2. Pasados los 30 minutos, calienta el aceite en un sartén a fuego medio-alto. Añade el calamar, camarón y pulpo, y fríe durante 2 minutos. Agrega el pimiento y la zanahoria, y fríe hasta que estén suaves, aproximadamente 7 minutos. Sazona con la salsa de soya y cocina durante 1 minuto más. 3. Incorpora el arroz, mezcla bien y cocina a fuego medio-bajo, moviendo de vez en cuando, durante 5 minutos. Rectifica el sazón y, si es necesario, agrega un poco más de salsa de soya. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.