Pastel azteca de pierna Tiempo Total 21 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 1 Min Porciones 6 Capas de tortilla y pierna pierna deshebrada de cerdo con un toque de jalapeño, bañadas en salsa de jitomate y crema, y cubiertas con queso adobera. Ingredientes 250 gramos de pierna de cerdo

1 hoja de laurel

1 diente de ajo

Sal y pimienta, al gusto

200 gramos de jitomate

1/2 cebolla 1/4 taza de aceite

12 tortillas de maíz

Rajas de chile jalapeño en vinagre, al gusto

1 taza de crema

150 gramos de queso adobera, rallado Cómo hacerlo 1. Cuece la carne en una olla con agua, laurel, ajo, sal y pimienta, hasta que esté suave. Retira la carne de la olla y deshebra. 2. Cuece los jitomates en el caldo de la carne, pélalos y licúalos junto con la cebolla hasta tener una salsa homogénea. Calienta 1 cucharadita de aceite en una cacerola chica a fuego moderado y fríe la salsa de jitomate durante 5 minutos. 3. Precalienta el horno a 180 ºC. 4. Calienta el resto del aceite en un sartén a fuego medio. Fríe ligeramente las tortillas por ambos lados para que se suavicen. 5. Forra el fondo de un molde con 3 tortillas y agrega encima una capa de carne deshebrada, añade rajas de chile sobre la carne, baña con un poco de crema, luego con salsa de jitomate. Por último espolvorea con queso. Repite el procedimiento de capas en el orden indicado hasta terminar con los ingredientes y una última capa de queso. 6. Tapa el molde con papel aluminio y hornea durante 20 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.