Dulce navideño de leche Tiempo Total 3 H 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Un rollo de galletas Marías con leche condensada, cerezas, ciruelas y nueces. Una golosina para Navidad y, por qué no, todo el año. Ingredientes 1 paquete de galletas María

1 lata (397 gramos) de leche condensada

1 1/2 cucharadas de mantequilla, suavizada

10 cerezas en almíbar

5 ciruelas pasa, deshuesadas y picadas

1 taza de nueces picadas

1. Muele las galletas en el procesador de alimentos y colócalas en un tazón junto con la leche condensada, mantequilla, cerezas con su almíbar, ciruelas pasa, nuez y azúcar glass. 2. Mezcla con tus manos hasta tener una pasta firme y manejable. Forma un tubo de 4 o 5 centímetros de diametro y envuélvelo en plástico aderente o papel aluminio. 3. Refrigera durante 3 horas, rebana y sirve.

