Dulce de chocolate y malvavisco Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 32 Esta receta de dulce mezcla chocolate semi-amargo, malvaviscos y nueces con leche evaporada azucarada y vainilla. Ingredientes 2 cucharadas de mantequilla

1 taza de leche evaporada

2 tazas de azúcar

1/4 de cucharada de sal

2 tazas de malvaviscos miniatura 2 tazas de chocolocate semi-amargo, picado

1 taza de nueces picadas

1 cucharada de esencia de vainilla

Mitades de nuez para adornar Cómo hacerlo 1. Coloca la mantequilla, leche evaporada, azúcar y sal en una cacerola a fuego medio. Deja que hiervan suavemente durante 3 o 4 minutos, luego reduce el fuego a bajo. 2. Añade los malvaviscos, chocolate, nuez picada y vanilla; bate vigorosamente con un batidor de globo, hasta que el chocolate y los malvaviscos se hayan derretido e integrado completamente. Retira del fuego y sigue batiendo durante 1 minuto más. 3. Forra un refractario cuadrado de 20 centímetros con papel aluminio y vierte el dulce caliente, distribuyéndolo uniformemente en todo el molde. 4. Refrigera hasta que esté firme. Corta en cuadritos y adorna cada cuadrito con una mitad de nuez. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.